Хоккеистка Маркова сообщила, что пропустит ОИ из-за коронавируса

Хоккеистка сборной России Илона Маркова сообщила, что получила положительный результат теста на коронавирус, из-за чего пропустит зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Хочу поделиться с вами грустной новостью. Я не поехала на Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус. Я с командой проходила сборы в Новогорске, мы готовились к отъезду. Получив множество отрицательных тестов, была уверена, что готова ехать. На базе масочный режим, карантин... питание отдельное от всех, номера по два человека, дважды съездила на УМО. В принципе, всё. Но положительный тест — и я мимо Олимпиады, ведь, чтобы улететь в Пекин, надо иметь четыре отрицательных теста перед вылетом. На данный момент я уже выздоравливаю. Болезнь прошла бессимптомно, только заложенность носа. Для меня это удар. Из-за коронавируса в этом сезоне не состоялись Универсиада, молодёжный чемпионат мира для девочек. И теперь ещё и Олимпиада закончилась для меня, так и не начавшись», — написала Маркова в своём Instagram.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что тренировка российских хоккеисток на ОИ отменена из-за тестирования на COVID-19.