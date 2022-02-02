Sport24: тренировка российских хоккеисток на ОИ отменена из-за тестирования на COVID-19

Тренировка женской сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине была отменена.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, причина отмены тренировки хоккеисток — тестирование на коронавирус.

Накануне организаторы отменили два контрольных матча с участием женской сборной России: против Чехии и Китая. Причиной такого решения стали два положительных теста в составе российской команды.

На групповом этапе Олимпийских игр россиянки сыграют с командами Швейцарии (4 февраля), США (5 февраля), Канады (7 февраля) и Финляндии (8 февраля).

Ранее журналисты опубликовали видео о первых трудностях после прилёта в Пекин на Игры-2022.