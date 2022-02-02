Журналисты опубликовали видео о первых трудностях после прилёта в Пекин на Игры-2022
- AP
- © Wang Zhao
Видеоролик появился на YouTube-канале «СпортХаб».
«Китайский ПЦР — самый беспощадный ПЦР в мире! Но это всё мелочи, ведь заказать еду в номер отеля пока сидишь на карантине — это испытание на уровне борьбы за олимпийское золото», — написал под видео Алексей Ярошевский.
235 представителей российской олимпийской сборной уже прилетели в Пекин. Остальные 214 членов команды пока находятся на сборах за рубежом.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на Олимпиаду, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.