Журналисты опубликовали видео о первых трудностях после прилёта в Пекин на Игры-2022

Короткая ссылка
Опубликован первый выпуск шоу «Дневники Олимпиады» о сложностях, с которыми после прилёта в Пекин сталкиваются в первые дни гости Игр-2022 в свете сложной коронавирусной ситуации в столице КНР.
Журналисты опубликовали видео о первых трудностях после прилёта в Пекин на Игры-2022
  • AP
  • © Wang Zhao

Видеоролик появился на YouTube-канале «СпортХаб».

«Китайский ПЦР — самый беспощадный ПЦР в мире! Но это всё мелочи, ведь заказать еду в номер отеля пока сидишь на карантине — это испытание на уровне борьбы за олимпийское золото», — написал под видео Алексей Ярошевский.

235 представителей российской олимпийской сборной уже прилетели в Пекин. Остальные 214 членов команды пока находятся на сборах за рубежом.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что все российские фигуристы, которые прилетели в столицу Китая на Олимпиаду, сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить