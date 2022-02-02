Экс-футболист «Локомотива» Старков рассказал, что Бышовец брал деньги с игроков

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Бывший футболист московского «Локомотива» Иван Старков рассказал, что при Анатолии Бышовце с игроков железнодорожников брали деньги за место в составе.
Экс-футболист «Локомотива» Старков рассказал, что Бышовец брал деньги с игроков
  • © Михаил Фомичев
  • РИА Новости

«Я, наверное, первым из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Да, мне предлагали платить деньги, и другим молодым игрокам предлагали — тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду. Сумму не помню. Или половина премиальных, или часть месячной зарплаты», — цитирует Старкова Sport24.

Бышовец работал главным тренером «Локомотива» в 2007-м году.

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