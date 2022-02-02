Алиев резко высказался о бывшем президенте «Локомотива» Смородской

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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Александр Алиев раскритиковал экс-президента железнодорожников Ольгу Смородскую.
Алиев резко высказался о бывшем президенте «Локомотива» Смородской
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Разбиралась ли она в футболе? Да куда там! Когда жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты ведь не начинаешь ей говорить, как нужно делать. Здесь то же самое. Куда ты лезешь?! Женщина должна стоять у плиты. Она должна руководить домашним очагом, а не пацанами в футбольной команде», — заявил Алиев на Youtube-канале «В гостях у Гордона».

Смородская была президентом «Локомотива» с июля 2010-го по август 2016 года.

Ранее «Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Анджорином.

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