«Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Анджорином

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о досрочном прекращении действия арендного соглашения с полузащитником лондонского «Челси» Тино Анджорином.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, клуб решил досрочно прекратить аренду, так как не может в полной мере рассчитывать на 20-летнего игрока, который до сих пор восстанавливается от перелома плюсневой кости и занимает при этом место легионера в заявке.

«Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

Анджорин был арендован в начале сентября и провёл с тех пор девять матчей, забив один мяч в составе красно-зелёных. С 30 октября он не выходил на поле из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории».