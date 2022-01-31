«Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с Анджорином
Как сообщает пресс-служба железнодорожников, клуб решил досрочно прекратить аренду, так как не может в полной мере рассчитывать на 20-летнего игрока, который до сих пор восстанавливается от перелома плюсневой кости и занимает при этом место легионера в заявке.
«Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.
Анджорин был арендован в начале сентября и провёл с тех пор девять матчей, забив один мяч в составе красно-зелёных. С 30 октября он не выходил на поле из-за травмы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Локомотив» интересуются игроком «Сампдории».