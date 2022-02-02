Орлов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин забросил две шайбы в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ), одна из которых стала победной в овертайме.

Первой звездой дня стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер, который набрал четыре (2 + 2) очка в матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (7:1).

Третьей звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер с тремя (2 + 1) очками в игре против «Флорида Пантерз» (5:2).

Ранее сообщалось, что Орлов признан первой звездой матча НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон».