Роналдо считает, что европейская Суперлига всё равно будет создана

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо считает, что европейская футбольная Суперлига всё же будет создана.

«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, улучшается. Однако мы не знаем, чем это закончится. Топовые клубы хотят всё больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят всё больше и больше. Суперлига не будет похожа на ту, которая была представлена ранее, поскольку это была катастрофа, но она будет создана», — цитирует Роналдо Marca.

19 апреля 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста со стороны болельщиков и угрозы санкций от УЕФА проект Суперлиги был приостановлен.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом.