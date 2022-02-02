Роналдо считает, что европейская Суперлига всё равно будет создана

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Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо считает, что европейская футбольная Суперлига всё же будет создана.
Роналдо считает, что европейская Суперлига всё равно будет создана
  • AP

«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, улучшается. Однако мы не знаем, чем это закончится. Топовые клубы хотят всё больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят всё больше и больше. Суперлига не будет похожа на ту, которая была представлена ранее, поскольку это была катастрофа, но она будет создана», — цитирует Роналдо Marca.

19 апреля 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста со стороны болельщиков и угрозы санкций от УЕФА проект Суперлиги был приостановлен.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом.

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