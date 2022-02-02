Роналдо считает, что европейская Суперлига всё равно будет создана
- AP
«Это случится рано или поздно. Футбол всегда развивается, улучшается. Однако мы не знаем, чем это закончится. Топовые клубы хотят всё больше и больше денег, чтобы платить игрокам, которые стоят всё больше и больше. Суперлига не будет похожа на ту, которая была представлена ранее, поскольку это была катастрофа, но она будет создана», — цитирует Роналдо Marca.
19 апреля 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. После протеста со стороны болельщиков и угрозы санкций от УЕФА проект Суперлиги был приостановлен.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Бразилии Роналдо заболел коронавирусом.