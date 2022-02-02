Бразилия разгромила Парагвай в отборочном матче ЧМ-2022

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В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Бразилии одержала крупную победу над Парагваем.

Встреча, проходившая на стадионе «Губернатор Магальянс Пинту» в Белу-Оризонти, завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились Рафинья, Филиппе Коутиньо, Антони и Родриго.

Бразилия набрала 39 очков в 15 матчах и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу. У Парагвая осталось 13 очков после 16 туров. Команда лишилась шансов на попадание на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что гол Мартинеса помог Аргентине победить Колумбию в матче отбора ЧМ-2022.

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