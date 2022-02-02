«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче НХЛ, Панарин набрал три очка

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Флоридой Пантерз».

Встреча, проходившая в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

У «Рейнджерс» дубль оформил Крис Крайдер, по разу отличились Мика Зибанежад, Алекси Лафренье и Артемий Панарин. Россиянин также отдал две результативные передачи. Вратарь Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 36.

У «Флориды» шайбу забрасывали Энтони Дюклер и Сэм Райнхарт. Российский вратарь Сергей Бобровский провёл матч в запасе.

Ранее сообщалось, что шайба и передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Нью-Джерси».

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