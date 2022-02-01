«Арсенал» расторг контракт с Обамеянгом по обоюдному согласию

Лондонский «Арсенал» объявил о досрочном расторжении контракта с форвардом Пьером-Эмериком Обамеянгом.

Контракт с габонским нападающим расторгнут по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба «канониров».

Обамеянг перешёл в «Барселону» в статусе свободного агента.

В этом сезоне 32-летний игрок провёл 15 матчей, забил семь мячей и отдал две результативные передачи. За «Арсенал» он выступает с 2018 года. За это время всего форвард сыграл в составе «канониров» в 163 матчах, отметился 92 голами и 21 ассистом.

Ранее сообщалось, что Обамеянг будет получать в «Барселоне» всего €5 тыс. в неделю.