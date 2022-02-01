Самедов считает, что Хендрикс не подошёл «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов высказался об аренде полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» и нападающего Эсекьеля Понсе в испанский «Эльче».

«Они меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован. К тому же «Спартак» взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошёл», — цитирует Самедова ТАСС.

Действующий контракт Хендрикса со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. Он выступает за красно-белых с прошлого сезона, а в нынешнем провёл десять матчей за команду, не сумев отметиться результативными действиями.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор аргентинец провёл за команду 73 матча, забил 25 мячей и отдал пять результативных передач.

«Спартак» (23 очка) по итогам 18 туров занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

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