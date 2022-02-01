Легенда НФЛ Брэди объявил о завершении карьеры

Легендарный квотербек Национальной футбольной лиги (НФЛ) Том Брэди объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщил сам спортсмен в своём Twitter. 44-летний спортсмен решил сосредоточиться на своей семье и здоровье.

Брэди выступал за «Нью-Ингленд Пэтриотс» с 2000 по 2019 год, после чего перешёл в «Тампа-Бэй Бакканирс», где играл до завершения карьеры.

За время выступлений в НФЛ легендарный квотербек семь раз выигрывал Супербоул (2002, 2004, 2005, 2015, 2017, 2019 и 2021 годы). Пять раз он признавался самым ценным игроком решающего матча НФЛ, а три раза — всего сезона. Ему принадлежат рекорды по тачдаунам (624) и по пасовым ярдам (84520).

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