В РФС выразили готовность помочь тренеру сборной Польши получить российскую визу

Российский футбольный союз (РФС) поможет главному тренеру сборной Польши Чеславу Михневичу в получении визы, как только поступит соответствующая просьба.

«По состоянию на сегодняшний день РФС не получал писем от PZPN с просьбой посодействовать с прибытием нового главного тренера сборной Польши. Как только это обращение будет получено, РФС окажет содействие в получении визы и билетов на те матчи, которые захочет посетить тренер. Это стандартная процедура, которая действует в таких случаях», — приводит ТАСС слова сотрудника службы коммуникаций РФС.

Михневич возглавил сборную Польши 31 декабря, сменив португальца Паулу Соузу. Поляки встретятся с российской сборной в рамках полуфинала стыковых матчей ЧМ-2022 24 марта в Москве.

Ранее новый тренер сборной Польши Михневич рассказал о подготовке к матчу с Россией.