Новый тренер сборной Польши Михневич рассказал о подготовке к матчу с Россией

Новый главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич рассказал о планах по подготовке к полуфинальному стыковому матчу в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года с командой России.

«Окончательный состав команды будет определён к концу недели. Я считаю, что 50 дней до матча с Россией — это очень много. Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк команды», — цитирует Михневича Sport.onet.pl.

По его словам, на этой неделе он уже встретится с лидером команды, форвардом «Баварии» Робертом Левандовски, а затем в ближайшее время надеется пересечься с другими ключевыми игроками сборной — Камилом Гликом, Гжегожем Крыховяком и Петром Зелиньски.

«Что касается схемы, стиля, состава, окончательное решение остаётся за мной, но я прислушаюсь к голосу опытных футболистов, которые уже многое пережили с этой командой. В этом состоит тренерская мудрость», — добавил специалист.

Напомним, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч между командами состоится 24 марта в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что экс-наставник «Легии» Михневич назначен главным тренером сборной Польши.