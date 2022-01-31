Экс-наставник «Легии» Михневич назначен главным тренером сборной Польши

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша объявил имя нового главного тренера сборной Польши.

Как написал Кулеша в Twitter, национальную польскую команду возглавил 51-летний специалист Чеслав Михневич, а контракт с ним рассчитан до конца 2022 года с возможностью пролонгации.

Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую он покинул в октябре 2021 года. До этого он приводил команду к победе в чемпионате Польши.

В конце декабря 2021 года пост главного тренера сборной Польши покинул португалец Паулу Соуза, возглавивший бразильский «Фламенго».

Напомним, что Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч между командами состоится 24 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши по футболу.