Przeglad Sportowy: Шевченко не возглавит сборную Польши по футболу
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Дело в том, что 45-летний украинский специалист до сих пор не расторг контракт с клубом Серии А «Дженоа». Стать главным тренером сборной Польши Шевченко также помешала дружба с Романом Абрамовичем, сообщает Przeglad Sportowy.
Уточняется, что новым главным тренером сборной Польши станет Адам Навалка. О его назначении объявят 31 января.
64-летний тренер возглавлял сборную Польши с 2013 по 2018 год. Под его руководством национальная команда дошла до 1/4 финала плей-офф Евро-2016.
Польша является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на чемпионат мира — 2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта в Москве.
Ранее полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк резко высказался о решении португальца Паулу Соузы покинуть пост главного тренера сборной Польши.