Тищенко вошёл в топ-15 рейтинга лучших крузеров WBA

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (9:1) впервые вошёл в число сильнейших боксёров WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).

1 февраля Всемирная боксёрская организация опубликовала обновлённые рейтинги — российский боксёр занимает 15-ю позицию.

В последнем поединке Тищенко одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул интернационального чемпиона WBC, а за несколько месяцев до этого боксировал в отборочном поединке WBC против Табисо Мчуну, но уступил решением судей. В активе Тищенко девять побед, шесть из которых досрочные. Россиянин выступает под эгидой организации RCC Boxing Promotions.

Ранее тренер Исмаилова высказался об идее проведения боя со Шлеменко по правилам бокса.