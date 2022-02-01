Тищенко вошёл в топ-15 рейтинга лучших крузеров WBA

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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко (9:1) впервые вошёл в число сильнейших боксёров WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг).
Тищенко вошёл в топ-15 рейтинга лучших крузеров WBA
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

1 февраля Всемирная боксёрская организация опубликовала обновлённые рейтинги — российский боксёр занимает 15-ю позицию. 

В последнем поединке Тищенко одержал уверенную победу над Дмитрием Кудряшовым и завоевал титул интернационального чемпиона WBC, а за несколько месяцев до этого боксировал в отборочном поединке WBC против Табисо Мчуну, но уступил решением судей. В активе Тищенко девять побед, шесть из которых досрочные. Россиянин выступает под эгидой организации RCC Boxing Promotions.

Ранее тренер Исмаилова высказался об идее проведения боя со Шлеменко по правилам бокса.

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