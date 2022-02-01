Круговой рассказал, чем Карпин отличается от Семака на тренировках

Защитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал о разнице между Валерием Карпиным и Сергеем Семаком.

«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идёт упор на интенсивность», — цитирует Кругового Sport24.

Он добавил, что у Семака также есть упор на тактику, но не так много, как у Карпина. У тренера национальной команды работа с тактикой каждый день на поле.

Напомним, что сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт 24 марта в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции.