Круговой рассказал, чем Карпин отличается от Семака на тренировках
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«У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идёт упор на интенсивность», — цитирует Кругового Sport24.
Он добавил, что у Семака также есть упор на тактику, но не так много, как у Карпина. У тренера национальной команды работа с тактикой каждый день на поле.
Напомним, что сборная России сыграет с Польшей в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года. Встреча пройдёт 24 марта в Москве на стадионе «Лужники».
Ранее сообщалось, что ПСЖ проиграл «Ницце» по пенальти и вылетел из Кубка Франции.