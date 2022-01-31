Червиченко: склоняюсь к тому, что у Перейры не получится в «Спартаке»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в команду опорного полузащитника сборной Люксембурга по футболу Кристофера Мартинса Перейры.

«Я думаю, руководство дало всё на откуп новой итальянской команде, пришедшей в «Спартак». Они слепо оплачивают всё, что предлагает тренерский штаб. А качество этих игроков мы увидим чуть позже. Нужно смотреть на этого Перейру в деле. Я склоняюсь к тому, что у него не получится», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» арендовал игрока у швейцарского «Янг Бойз» до конца нынешнего сезона с приоритетным правом выкупа.

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее агент Перейры прокомментировал переход футболиста в «Спартак» из «Янг Бойз».