Червиченко: склоняюсь к тому, что у Перейры не получится в «Спартаке»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в команду опорного полузащитника сборной Люксембурга по футболу Кристофера Мартинса Перейры.
Червиченко: склоняюсь к тому, что у Перейры не получится в «Спартаке»
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  • © Manuel Winterberger

«Я думаю, руководство дало всё на откуп новой итальянской команде, пришедшей в «Спартак». Они слепо оплачивают всё, что предлагает тренерский штаб. А качество этих игроков мы увидим чуть позже. Нужно смотреть на этого Перейру в деле. Я склоняюсь к тому, что у него не получится», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

«Спартак» арендовал игрока у швейцарского «Янг Бойз» до конца нынешнего сезона с приоритетным правом выкупа.

24-летний хавбек выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее агент Перейры прокомментировал переход футболиста в «Спартак» из «Янг Бойз».

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