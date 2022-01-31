Агент Перейры прокомментировал переход футболиста в «Спартак» из «Янг Бойз»

Александр Боннефон, агент новичка московского «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, рассказал о деталях перехода своего клиента на правах аренды в московский клуб.

«Сделка была не самой простой, но итог устроил все стороны. «Спартак» обратился к нам с предложением несколько недель назад. Контракт подписан сроком на шесть месяцев с возможностью последующего выкупа. Условия обязательного выкупа в соглашении нет. Что думает о трансфере сам игрок? Он очень уверен в своих силах и хочет сыграть за «Спартак», — цитирует Боннефона «РБ Спорт».

24-летний хавбек выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В этом сезоне он провёл 26 матчей за команду и сделал одну результативную передачу. Перейра также является игроком сборной Люксембурга, в составе которой опорник сыграл 49 матчей и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Люксембурга Перейры.