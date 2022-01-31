Уткин: Даниил Медведев герой, но не плакатный, он искренен в ущерб себе

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о российском теннисисте Данииле Медведеве после его поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Сказанное после эпического финала Даниилом Медведевым и не сказанное Надалем — но про него в этом вопросе и так все ясно — удивительно рифмуется. Медведев произнёс пронзительный спич о том, что в этот день в нем окончательно умер мальчик, мечтавший о победах на глазах у тысяч людей, чтобы завоевать их внимание и любовь. Сомнений в искренности этой речи быть не может. Никаких», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, россиянин сам сделал многое, чтобы публика соответствующе к нему относилась, однако соотечественники ему всё прощают и продолжают оставаться на его стороне не только из-за одной национальности, но и потому что ему можно назвать «своим», так как он не вписывается в обычный образ «правильного» спортсмена.

«А он не такой, как все. Он говорит и ведет себя, как чувствует. Он герой, но герой не плакатный, он искренен. Он искренен себе в ущерб. В этом смысле он не столько наш, сколько свой. На самом деле — не в ущерб, а в достоинство, потому что он хочет быть самим собой. Почему-то это вступает в конфликт с ожиданиями публики. Даниил ищет ответ и даже предполагает вслух, что, может быть, они болеют против русских — но ведь эта же публика боготворила Марата Сафина, например. Но мы любим Медведева не за догадки, а примерно как барона Мюнхгаузена — за искренность», — подчеркнул журналист.

Он отметил, что уникальность Медведева как раз заключается, в отличие от Сафина, в том, что он выставляет на корт не только свой теннис, но и личность, а сейчас наступает момент, когда Даниил осознаёт, что в своей открытости он не находит понимания у публики.

«Речь Медведева лишь отчасти о тупике. Это постановка проблемы, которую надо решить. Ему должно стать в кайф играть вопреки. Не любви ради. То, что сейчас отнимает его силы во время игры, должно его питать. Скажете, сложно? Окей, другой вариант: перестать быть собой. Натянуть маску. Он так не сможет. Это не его природа... Медведев сыграл четвёртый свой финал Большого шлема и задался вопросом: для чего всё это. В чём мотив. Если он найдёт ответ на этот вопрос, мы увидим выдающуюся и очень долгую карьеру. Если нет — не менее выдающуюся, но короткую. Впрочем, совершенно незабываемую», — заключил Уткин.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым (до этого он выиграл в 2009 году).

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