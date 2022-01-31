Павлюченкова потеряла три позиции в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) первая ракетка России Анастасия Павлюченкова потеряла три позиции.

Согласно новому рейтингу, опубликованному на сайте WTA, Павлюченкова опустилась на три позиции и занимает 14-е место.

Возглавляет список лучших теннисисток планеты победительница Australian Open Эшли Барти. Второе место у Арины Соболенко из Белоруссии, чешка Барбора Крейчикова — третья.

Россиянка Дарья Касаткина занимает 22-е место, Вероника Кудерметова — 29-е, Людмила Самсонова — 35-е, а Екатерина Александрова — 44-е.

Ранее сообщалось, что Барти стала победительницей Australian Open — 2022.