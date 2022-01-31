В «Аталанте» заявили, что Миранчук никуда не уйдёт зимой
«Миранчук остаётся в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — цитирует Сартори «Чемпионат».
До этого в прессе появилась информация, что «Лацио» договорился об аренде Миранчука до конца сезона.
26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 16 матчах за команду, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт Миранчука с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее в «Лацио» подтвердили интерес к Миранчуку.