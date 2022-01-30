Веснина считает, что Медведев моментами играл гораздо лучше Надаля

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года с испанцем Рафаэлем Надалем.
Веснина считает, что Медведев моментами играл гораздо лучше Надаля
  • © AP Photo/Simon Baker

«Даниил не только не уступал, он и вёл игру, выиграл первый и второй сеты. Надалю было крайне неудобно с ним играть, потому что Даня может показать себя в длинных розыгрышах и при этом у него хорошая первая подача. Благодаря ей он может выигрывать лёгкие мячи. Конечно, Дане было обидно, что публика больше болела за Надаля, но это было ожидаемо. Они знают Рафаэля на протяжении долгих лет, он много раз был в финалах. Он великий теннисист, и многие болеют за него, потому что знают его. Даня играл моментами гораздо лучше, но с четвёртого сета Рафаэль перевёл поединок в то русло, которое было удобно ему. До этого полностью всем владел Даня», — заявила RT Веснина.

Игра, которая прошла в Мельбурне, завершилась со счётом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

Ранее Веснина заявила, что Медведеву в финале Australian Open не хватило опыта.

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