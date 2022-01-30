Защитник Костанца перешёл из «Шерифа» в «Крылья Советов»

Бразильский защитник молдавского «Шерифа» Фернандо Костанца подписал контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов».

23-летний футболист подписал рабочий договор с самарским клубом на три года, сообщает пресс-служба «Крыльев».

Бразильский игрок будет выступать под 22-м номером.

Костанца в составе «Шерифа» в 42 матчах забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Крылья Советов» (27 очков) занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

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