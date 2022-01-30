Защитник Костанца перешёл из «Шерифа» в «Крылья Советов»
- РИА Новости
23-летний футболист подписал рабочий договор с самарским клубом на три года, сообщает пресс-служба «Крыльев».
Бразильский игрок будет выступать под 22-м номером.
Костанца в составе «Шерифа» в 42 матчах забил один мяч и отдал девять результативных передач.
«Крылья Советов» (27 очков) занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).
Ранее сообщалось, что Жирков обратился к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
Добро пожаловать в «Крылья», Фернандо! 🇧🇷https://t.co/XLcxrKbHt9pic.twitter.com/icoXpx3MYM— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 30, 2022