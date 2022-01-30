Шестаков — о поражении Молдавского от Бейдера: с самого начала всё пошло не по плану

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Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков прокомментировал результат боя на турнире по смешанным единоборствам Bellator 273 Райана Бейдера с Валентином Молдавским.
Шестаков — о поражении Молдавского от Бейдера: с самого начала всё пошло не по плану
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«Бой Молдавского с Бейдером пошёл не по плану с самого начала. Уже на первой минуте американскому спортсмену удалось нанести несколько чувствительных ударов россиянину, что вероятно и оказало решающее влияние на судейское решение», — цитирует пресс-служба федерации Шестакова.

По его мнению, Валентин на протяжении всего боя смотрелся более технично и цельно, особенно в борьбе. Однако Бейдер умело защищался, не позволив нанести себе значительного ущерба.

Поединок Бейдера и Молдавского продлился все пять раундов и завершился победой действующего чемпиона Bellator единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 48:47.

Ранее сообщалось, что Молдавский проиграл Бейдеру в главном бою Bellator 273.



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