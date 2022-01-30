Чесноков назвал равными шансы Медведева и Надаля на победу в финале Australian Open

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Шансы на победу, я думаю, 50 на 50. Я видел, как играл Надаль: он сыграл как в наилучшие годы. Конечно, я не думал, что Даниил после четвертьфинала будет свежим. В полуфинале умер быстрее Циципас, а Даня показывал неземную игру. Если же Медведев будет играть так же, как в четвёртом сете, думаю, у Дани будут большие шансы. Даниил показал, что он может играть потрясающе. Финал точно будет непростой и интересный», — заявил Чесноков в интервью «РБК Спорт».

Ранее Макинрой предположил, что Медведев в пяти сетах обыграет Надаля в финале Australian Open.