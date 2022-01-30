Кавазашвили назвал большой потерей уход Жиго из «Спартака»

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на переход французского защитника красно-белых Самуэля Жиго в «Марсель».

«Это очень большая потеря. Я сожалею, что так вышло, но прекрасно его понимаю. Самуэль находится в команде долгое время, и в его адрес ни разу не было высказано претензий относительно его поведения или игры. Всегда были лишь тёплые слова. Болельщики и специалисты его любят. Если он так решил, то мне будет очень жаль, если он перейдёт в «Марсель». Самуэль возвращается домой. В Москве он заработал своё честным трудом, к нему нет никаких претензий. Если ещё Федун ему комиссионные выплатит за его позиции в «Спартаке», то это будет наилучший выход для Федуна», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Накануне «Марсель» подписал защитника «Спартака» Самуэля Жиго. При этом остаток сезона 28-летний француз проведёт в московском клубе на правах аренды.

В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча за красно-белых во всех турнирах и забил один мяч при одной результативной передаче.

Ранее сообщалось, что «Марсель» заплатил «Спартаку» за Жиго €2 млн.