Источник: Бохинен перейдёт из ЦСКА в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен готовится перейти в итальянскую Серию А.

30 января футболист пройдёт медосмотр в «Салернитане» для аренды, сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter. Отмечается, что итальянский клуб должен будет выкупить Бохинена за €4 млн.

Напомним, что Бохинен выступает за ЦСКА с февраля 2021 года. В составе армейцев норвежец провёл 14 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Марсель» заплатил «Спартаку» за Жиго €2 млн.