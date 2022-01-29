Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

В 12-м туре норвежский шахматист, играя чёрными фигурами, победил американца Фабиано Каруану. Таким образом, у него на одно очко больше, чем у соперников.

В 13-м туре Карлсен должен был сыграть с россиянином Даниилом Дубовым, но тот снялся с турнира из-за положительного теста на коронавирус. Норвежец автоматически получит одно очко за техническую победу.

Ранее шахматист Дубов заболел коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее.