Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир Tata Steel Chess в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Карлсен досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее
  • AP
  • © Kamran Jebreili

В 12-м туре норвежский шахматист, играя чёрными фигурами, победил американца Фабиано Каруану. Таким образом, у него на одно очко больше, чем у соперников.

В 13-м туре Карлсен должен был сыграть с россиянином Даниилом Дубовым, но тот снялся с турнира из-за положительного теста на коронавирус. Норвежец автоматически получит одно очко за техническую победу.

Ранее шахматист Дубов заболел коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее.

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