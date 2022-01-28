Шахматист Дубов заболел коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее

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Российский гроссмейстер Даниил Дубов сдал положительный тест на коронавирус на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.
Шахматист Дубов заболел коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Tata Steel Chess, в связи с этим шахматист вынужден покинуть соревнования. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место, набрав 3,5 очка.

Напомним, 22 января Дубову засчитали техническое поражение после того, как он не пришёл на матч седьмого тура с Анишем Гири из-за отказа играть в маске. До этого в ближайшем окружении Даниила был зафиксирован случай заболевания COVID-19. 

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук высказался об отказе Дубова играть в маске на турнире в Вейк-ан-Зее.

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