Шахматист Дубов заболел коронавирусом и снялся с турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Даниил Дубов сдал положительный тест на коронавирус на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Как сообщает Tata Steel Chess, в связи с этим шахматист вынужден покинуть соревнования. В турнирной таблице Дубов занимает 12-е место, набрав 3,5 очка.

Напомним, 22 января Дубову засчитали техническое поражение после того, как он не пришёл на матч седьмого тура с Анишем Гири из-за отказа играть в маске. До этого в ближайшем окружении Даниила был зафиксирован случай заболевания COVID-19.

Ранее российский гроссмейстер Александр Грищук высказался об отказе Дубова играть в маске на турнире в Вейк-ан-Зее.