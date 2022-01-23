Грищук — об отказе Дубова играть в маске: Даниил поступил правильно
- РИА Новости
«Я так понимаю, что Даниил не собирался делать какие-то демарши или выбывать из турнира. Просто не сыграл одну партию и всё. Я бы поступил так же», — цитирует РИА Новости Грищука.
Он подчеркнул, что в спорных ситуациях каждый для себя решает, что ему приемлемо, а что нет.
Грищук уверен, что Дубов обязательно продолжит выступать на турнире. По его мнению, российский шахматист играет ярко и интересно.
Также сообщалось, что Дубов сдал 23 января отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
Россиянин белыми фигурами должен сыграть в восьмом туре с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.
Организаторы турнира в Нидерландах 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с нидерландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске.
25-летний Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.
Ранее сообщалось, что FIDE не снимет Дубова с турнира в Нидерландах из-за отказа играть в маске.