Грищук — об отказе Дубова играть в маске: Даниил поступил правильно

Российский гроссмейстер Александр Грищук высказался о действиях своего соотечественника Даниила Дубова, который отказался играть в маске на крупном шахматном турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

«Я так понимаю, что Даниил не собирался делать какие-то демарши или выбывать из турнира. Просто не сыграл одну партию и всё. Я бы поступил так же», — цитирует РИА Новости Грищука.

Он подчеркнул, что в спорных ситуациях каждый для себя решает, что ему приемлемо, а что нет.

Грищук уверен, что Дубов обязательно продолжит выступать на турнире. По его мнению, российский шахматист играет ярко и интересно.

Также сообщалось, что Дубов сдал 23 января отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Россиянин белыми фигурами должен сыграть в восьмом туре с поляком Яном-Кшиштофом Дудой.

Организаторы турнира в Нидерландах 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с нидерландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске.

25-летний Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.

Ранее сообщалось, что FIDE не снимет Дубова с турнира в Нидерландах из-за отказа играть в маске.