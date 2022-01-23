FIDE не снимет Дубова с турнира в Нидерландах из-за отказа играть в маске
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«Мы с удовлетворением констатируем, что все проведённые ПЦР-тесты шахматистов — отрицательные, турнир продолжается в полном составе», — сообщает ТАСС.
Таким образом, отрицательный результат теста на коронавирус Дубова позволит российскому шахматисту продолжить выступление на турнире в Голландии.
Организаторы турнира 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с голландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске.
25-летний Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.
Российский шахматист является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.
Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о ситуации с Дубовым.