FIDE не снимет Дубова с турнира в Нидерландах из-за отказа играть в маске

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В Международной шахматной федерации (FIDE) прокомментировали санитарно-дисциплинарные санкции в отношении российского гроссмейстера Даниила Дубова на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
FIDE не снимет Дубова с турнира в Нидерландах из-за отказа играть в маске
  • ©Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Мы с удовлетворением констатируем, что все проведённые ПЦР-тесты шахматистов — отрицательные, турнир продолжается в полном составе», — сообщает ТАСС.

Таким образом, отрицательный результат теста на коронавирус Дубова позволит российскому шахматисту продолжить выступление на турнире в Голландии.

Организаторы турнира 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с голландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске. 

25-летний Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.

Российский шахматист является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о ситуации с Дубовым.

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