12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о дисциплинарных санкциях в отношении Даниила Дубова на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

«Маска может мешать шахматисту, действительно. Но народ в Вейк-ан-Зее обычно гостеприимный и нормальный. Не знаю, что их заставило прибегнуть к такой мере наказания», — цитирует Карпова ТАСС.

Организаторы турнира 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с голландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске.

При этом 25-летний гроссмейстер из Москвы сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.

Российский шахматист является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Ранее сообщалось, что Дубов стал четвёртым на чемпионате мира — 2021 по блицу.