Карпов — о техническом поражении Дубова: маска может мешать шахматисту

Короткая ссылка
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о дисциплинарных санкциях в отношении Даниила Дубова на супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Карпов — о техническом поражении Дубова: маска может мешать шахматисту
  • Gettyimages.ru

«Маска может мешать шахматисту, действительно. Но народ в Вейк-ан-Зее обычно гостеприимный и нормальный. Не знаю, что их заставило прибегнуть к такой мере наказания», — цитирует Карпова ТАСС. 

Организаторы турнира 22 января засчитали Дубову техническое поражение в матче седьмого тура с голландцем Анишем Гири из-за отказа играть в маске. 

При этом 25-летний гроссмейстер из Москвы сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Дубов по итогам семи туров набрал 2,5 очка.

Российский шахматист является чемпионом мира по быстрым шахматам 2018 года.

Ранее сообщалось, что Дубов стал четвёртым на чемпионате мира — 2021 по блицу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить