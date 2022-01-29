«Сочи» обыграл «Балтику» в товарищеском матче в Турции

«Сочи» обыграл «Балтику» в контрольном матче на сборах в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу сочинской команды. Единственный гол в матче забил 32-летний нападающий Никита Бурмистров. Следующую встречу «Сочи» проведёт с казанским «Рубином». Матч состоится 2 февраля.

Напомним, что по итогам первой половины сезона сочинский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 31 очков.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла Польшу на чемпионате Европы.