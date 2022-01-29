Зубов рассказал об атмосфере в «Далласе»

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Бывший российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов поделился впечатлениями от игры за команду из Техаса.
Зубов рассказал об атмосфере в «Далласе»
  • AP

«В «Старз» ребята выходили на ключевые роли, становились лидерами, и мы все вместе раскрыли свой потенциал. Причём это относится и к тренерам. Мы там вместе долго работали, и там мы полностью реализовались», — цитирует пресс-служба НХЛ Зубова.

По его словам, в плане статистики сезоны в «Далласе» были самыми знаковыми в его карьере. Он добавил, что был счастлив попасть тогда в «Старз», поскольку в тот момент там строилась очень хорошая команда.

Зубов играл за «Старз» с 1996 по 2009 год. В сезоне-1998/99 россиянин помог «Далласу» завоевать свой первый и единственный Кубок Стэнли.

Сейчас 51-летний Зубов занимает пост главного тренера молодёжной сборной России.

Ранее сообщалось, что «Даллас» поднял под своды арены свитер Зубова.

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