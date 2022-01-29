Дукаев — о бое с Дациком: победа была мне предначертана

Боец Зелимхан Дукаев прокомментировал победу над Вячеславом Дациком на боксёрском турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

«Победа была мне предначертана. А так, всем моим близким и тем, кто мне помогал, большое спасибо», — заявил в эфире РЕН ТВ Дукаев.

По словам бойца, Дацик смог во время боя нанести ему только один серьёзный удар.

Дукаев 29 января победил единогласным решением судей. Во время поединка с Дацика был снят один балл за использование бойцовских приёмов.

Ранее сообщалось, что чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев не исключил, что в 2022 году проведёт поединок по правилам бокса.