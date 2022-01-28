Экс-гендиректор «Фиорентины» извинился за приобретение Кокорина

Бывший спортивный директор итальянской «Фиорентины» Оресте Чинквини высказался о переходе форварда Александра Кокорина из московского «Спартака» в клуб из Флоренции.

«Не думаю, что он покинет Флоренцию в январе. Извините за россиянина. Я и все, кто его поддерживал, встретили другого игрока. Чувствую себя немного ответственным за его переход», — цитирует Fiorentina News Оресте.

По словам Чинквини, сейчас Кокорин напуган и растерян.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт между сторонами рассчитан до 2024 года.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил Кокорину, чтобы он перешёл в «Фиорентину».