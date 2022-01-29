Ваноли о работе в «Спартаке»: моя цель — создать команду

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал результат товарищеского матча против «Слована» на учебно-тренировочном сборе в Дубае (ОАЭ).

«Сейчас мы пробуем поставить нашу игру. Но нам ещё надо научиться работать как коллектив. Моя цель — создать —команду», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболисты «Спартака» должны научиться делать то, что говорит главный тренер. По его мнению, красно-белые провели хороший первый матч после выхода из отпуска.

«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» (2:2). В составе красно-белых отличился Даниил Денисов с передачи Зелимхана Бакаева на 22-й минуте, а на 41-й забил и сам Бакаев.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, в 18 матчах набрав 23 очка.

Ранее Ваноли рассказал о целях «Спартака» на сборе в ОАЭ.