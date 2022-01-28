«Динамо» проиграло софийскому ЦСКА в товарищеском матче
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Белеке, завершилась со счётом 3:1 в пользу болгарской команды.
В состав бело-голубых отличился Иван Ордец (61-я минута). У ЦСКА мячи забили Иван Турицов (24-я), Бисмарк Чарльз (45-я), Йоан Бе (87-я).
«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).
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