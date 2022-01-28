Надаль поделился впечатлениями от выхода в финал Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал об ожиданиях от финала Открытого чемпионата Австралии 2022 года.

«Я не смотрю на все эти рекорды. Мне важно, что борюсь по-прежнему за титул на Australian Open. Я был счастлив победить здесь в 2009 году. И, если выиграю здесь в 2022-м, будет потрясающе», — сказал после матча Надаль.

В полуфинале он обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу испанца. Продолжительность встречи составила 2 часа 55 минут.

В финале Надаль может сыграть с россиянином Даниилом Медведевым или греком Стефаносом Циципасом.

Ранее Макинрой заявил, что Медведев может стать первой ракеткой мира.