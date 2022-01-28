Макинрой заявил, что Медведев может стать первой ракеткой мира

Семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой рассказал, сможет ли россиянин Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.

«Из-за того досадного факта, что Джокович не играет здесь, он теряет все очки, заработанные на Australian Open год назад. Вот почему это может случиться», — цитирует Макинроя Eurosport.

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович не принимает участие в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой и медицинским исключением.

Даниил Медведев 28 января сыграет с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.

Ранее Младенович и Додиг выиграли Australian Open в миксте.