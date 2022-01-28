Макинрой заявил, что Медведев может стать первой ракеткой мира

Короткая ссылка
Семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой рассказал, сможет ли россиянин Даниил Медведев стать первой ракеткой мира.
Макинрой заявил, что Медведев может стать первой ракеткой мира
  • AP

«Из-за того досадного факта, что Джокович не играет здесь, он теряет все очки, заработанные на Australian Open год назад. Вот почему это может случиться», — цитирует Макинроя Eurosport.

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович не принимает участие в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой и медицинским исключением.

Даниил Медведев 28 января сыграет с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open.

Ранее Младенович и Додиг выиграли Australian Open в миксте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить