Медведева выступила против повышения возрастного ценза в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказала своё мнение о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Я человек, который выиграл чемпионат мира в 15 лет. У нас высококоординационный вид спорта. Мы делаем те вещи, которые природой не предусмотрены», — сказала Медведева в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!».

Он добавила, что главные её победы пришлись на возраст 16 и 17 лет. Фигуристка отметила, что люди могут переживать за травмы, полученные во время исполнения четверных, но, по её мнению, на тройных также легко получить повреждения.

Напомним, что Медведева не входит состав сборной России по фигурному катанию. Она фактически объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что российская судья Шеховцова пропустит ОИ-2022 в Пекине.