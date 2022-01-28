Российская судья Шеховцова пропустит ОИ-2022 в Пекине

Российская судья по фигурному катанию Алла Шеховцова не примет участие в Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«После коронавируса я ещё продолжаю приводить себя в порядок. В этом сезоне уже пропустила юниорский Гран-при, сейчас занимаюсь семьей и восстановлением, поэтому на Олимпиаду не еду», — цитирует Шеховцову РИА Новости.

Она также добавила, что не сможет находиться долгое время в «пузыре». На Олимпийских играх будет действовать «пузырь», чтобы предотвратить инфицирование коронавирусом.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Фигуристы выступят в командном и личном турнирах.

Ранее Жулин заявил, что Кондратюка ставили на командный турнир ещё до того, как выпал Коляда.