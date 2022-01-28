Жулин: Кондратюка ставили на командный турнир ещё до того, как выпал Коляда
- РИА Новости
«Наверное, Кондратюк — единственный кандидат на данный момент. Хотя я лично слышал, что и до того, как Коляда выпал из состава, на эту позицию хотели ставить Кондратюка», — цитирует Жулина Sport24.
Напомним, что Михаил Коляда не примет участие на Олимпийских играх из-за положительного теста на коронавирус. В составе сборной России его заменил Евгений Семененко. Таким образом, в мужском одиночном турнире выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко.
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