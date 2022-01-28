Рудковская рассказала о состоянии здоровья Плющенко

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Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о состоянии мужа.
Рудковская рассказала о состоянии здоровья Плющенко
  • РИА Новости

«Его перевели домой, но он каждый день ездит на амбулаторное лечение. Сегодня выходил на лёд, не хочет бросать своих спортсменов», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Плющенко попал в больницу из-за обострения язвы двенадцатиперстной кишки. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. В настоящий момент спортсмен придерживается диеты и переведён на амбулаторное лечение.

Ранее Медведева оценила шансы россиян на золото Игр-2022 в парном катании.

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