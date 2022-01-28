«Интер» арендовал у «Аталанты» защитника сборной Германии Госенса

«Интер» взял в аренду у «Аталанты» защитника сборной Германии Робина Госенса.

Уточняется, что миланского клуб в последствии может выкупить 27-летнего футболиста за €25 млн, сообщает пресс-служба «Интера».

«Я горд присоединился к одному из величайших клубов Европы. Я очень рад и с нетерпением жду дебюта», - сказал немецкий футболист.

«Интер» с 53 очками лидирует в чемпионате Италии.

Ранее гендиректор «Аталанты» заявил, что Миранчук не покинет клуб.