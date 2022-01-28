«Интер» арендовал у «Аталанты» защитника сборной Германии Госенса
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Уточняется, что миланского клуб в последствии может выкупить 27-летнего футболиста за €25 млн, сообщает пресс-служба «Интера».
«Я горд присоединился к одному из величайших клубов Европы. Я очень рад и с нетерпением жду дебюта», - сказал немецкий футболист.
«Интер» с 53 очками лидирует в чемпионате Италии.
Ранее гендиректор «Аталанты» заявил, что Миранчук не покинет клуб.
👕 | MAGLIA— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 27, 2022
Che numero avrà scelto Robin Gosens? 🧐
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