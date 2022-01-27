Губерниев: молодые российские футболисты должны брать пример с Алексея Миранчука

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» этой зимой.
Губерниев: молодые российские футболисты должны брать пример с Алексея Миранчука
  • AFP
  • © Marco BERTORELLO

«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Лёша делает всё возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению Губерниева, 25-летний россиянин — большой молодец, поскольку вовремя вышел из зоны комфорта. Комментатор уверен, что многим российским молодым футболистам необходимо брать пример именно с Миранчука.

Миранчук получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее итальянский журналист рассказал, когда Миранчук вернётся на поле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить