Губерниев: молодые российские футболисты должны брать пример с Алексея Миранчука

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о том, что российский полузащитник Алексей Миранчук не покинет «Аталанту» этой зимой.

«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Лёша делает всё возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По мнению Губерниева, 25-летний россиянин — большой молодец, поскольку вовремя вышел из зоны комфорта. Комментатор уверен, что многим российским молодым футболистам необходимо брать пример именно с Миранчука.

Миранчук получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).

В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее итальянский журналист рассказал, когда Миранчук вернётся на поле.