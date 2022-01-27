Губерниев: молодые российские футболисты должны брать пример с Алексея Миранчука
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«Миранчук — настоящий спортсмен, в отличие от многих русских футболистов, которые пребывают в комфортном состоянии за огромные деньги. Лёша делает всё возможное, чтобы показать свой максимум и закрепиться в одной из лучших лиг мира», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
По мнению Губерниева, 25-летний россиянин — большой молодец, поскольку вовремя вышел из зоны комфорта. Комментатор уверен, что многим российским молодым футболистам необходимо брать пример именно с Миранчука.
Миранчук получил повреждение в матче 23-го тура Серии А с «Лацио» (0:0).
В текущем сезоне россиянин провёл 13 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее итальянский журналист рассказал, когда Миранчук вернётся на поле.