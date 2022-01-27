Адамов назвал переход в «Зенит» шагом вперёд в карьере

Новичок «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал подписание контракта с петербургским клубом.

«Эмоции от перехода положительные. Очень рад, что за год добился такого прогресса и оказался в лучшей команде России. Это шаг вперёд. Уверен, что каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу всё получится», — цитирует слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Также новичок петербуржцев признался, что, узнав о предложении сине-бело-голубых, отклонил все другие варианты.

«Узнал об интересе «Зенита» 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Когда я узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения. Попросил его вести переговоры именно с питерцами», — сказал он.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Адамова.