Адамов назвал переход в «Зенит» шагом вперёд в карьере

Короткая ссылка
Новичок «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал подписание контракта с петербургским клубом.
Адамов назвал переход в «Зенит» шагом вперёд в карьере
  • РИА Новости

«Эмоции от перехода положительные. Очень рад, что за год добился такого прогресса и оказался в лучшей команде России. Это шаг вперёд. Уверен, что каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу всё получится», — цитирует слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Также новичок петербуржцев признался, что, узнав о предложении сине-бело-голубых, отклонил все другие варианты.

«Узнал об интересе «Зенита» 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Когда я узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения. Попросил его вести переговоры именно с питерцами», — сказал он.

Ранее «Зенит» объявил о переходе Адамова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить